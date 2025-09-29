El técnico Jafet Soto Molina regresó al banquillo del Herediano y perdió en casa 0-2 ante Guadalupe, en el estadio Carlos Alvarado Villalobos de Santa Barbará. En conferencia el también presidente del Team dejó frases picantes. “No le voy a decir a nadie que se haga herediano, hay algunos (jugadores) que ya lo son, otros deben ponerse la camiseta y respetarla. Voy a escoger a los mejores 21 que tengan alma y quieran correr con alma. No me importa si son o no heredianos. Hoy nos faltó alma, eso nos faltó”.

Mencionó que a como salió a celebrar los dos títulos no le costó atender a la prensa ante la adversidad. “A como puse la cara en los dos campeonatos, hoy también pongo la cara por la derrota. No hicimos lo suficiente para merecerla y Guadalupe hizo bien su trabajo. Nos faltó calidad”.

Ya sobre el juego repasa que “hubo faltas que en el área de ellos no eran y en la mía sí. Hay cositas, nos echaron a Allan (Cruz) y uno de los integrantes dijo que era morado. Hay cosas, faltitas, a Marcel le meten el codo en la espalda.

No es excusa. Ya más debajo de esto no podemos estar. Es levantarnos o levantarnos”.

Insiste en que le gusta el orden y deben volver a muchas cosas. “Ellos no pueden hacer lo que les dé la gana. Le prometo a la afición que se verá un trabajo diferente. Yo jugué fútbol y eso es quiero o no quiero calificar. Vamos a analizar quienes quieren. Eso sí se lo aseguro”.