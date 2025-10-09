La UNAFUT dio a conocer las fechas y horarios en los que se jugará la jornada 12 del torneo de Apertura 2025.

Este martes 14 de octubre, Liberia enfrentará a Puntarenas en el estadio Edgardo Baltodano a partir de las 8:00 p.m.

Sporting jugará ante Pérez Zeledón a las 4:30 p.m. el miércoles 15 de octubre, mientras que Saprissa visitará a San Carlos a las 7:30 p.m. y, a las 8:00 p.m., el Club Sport Cartaginés se medirá con Guadalupe en el estadio José Rafael “Fello“ Meza.

El esperado clásico provincial entre Herediano y Alajuelense será el encargado de cerrar la fecha en el estadio Carlos Alvarado a las 8:00 p.m. el próximo jueves.

Escrito por: Santiago Rodriguez

Colaborador Grupo Extra