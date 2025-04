El Herediano logró un excelente resultado al visitar el estadio Edgardo Baltodano Briceño y traerse los tres puntos con un solo gol marcado por Keyner Brown ante Municipal Liberia.

Al final del encuentro, el presidente del equipo, Jafet Soto Molina, quien volvió al banquillo, en lugar del entrenador Alexander Vargas, se mostró feliz por la victoria y recuerda a los rivales que tiene muchas revanchas pendientes. “Es normal, pero yo también tengo revanchas, a mí me encantan las revanchas también. Imagínese la revancha que tengo de 40 y tantos años de no buscar una final y buscar ese bicampeonato. Las revanchas mías siempre han sido personales y como lo dije en una entrevista el primero de abril, tengo muchas revanchas todavía, desde el momento en el que llegaba al Saprissa (como jugador) y me tiraban monedas de 100 o llegaba a Alajuela y me tiraban monedas de 100 colones. Todavía tengo esas monedas, las tengo guardadas conmigo. Tengo muchas revanchas en el fútbol nacional”.