Este 15 de abril fue un día muy especial para el Club Sport Herediano. Cumplieron 13 años desde que Fuerza Herediana adquirió la administración del equipo florense. En una carta pública el jerarca Jafet Soto habla de muchos temas, pero a la vez revela uno que le generó mucho dolor.

El momento de la verdad

“Si hubo un momento que nos dolió de verdad, pero que también nos obligó a mirar hacia adelante con firmeza, fue la despedida del estadio Eladio Rosabal Cordero. Ver desaparecer esa casa cargada de memoria, de gloria y de sentimiento no fue fácil para nadie. Lo hicimos, sin embargo, convencidos de que Heredia y el Herediano merecen un hogar a la altura de lo que son. La espera ha sido larga, y lo sabemos. Pero cuando se construye algo tan significativo para una institución tan grande, también hay que tener la humildad de entender que todo llega cuando debe llegar. Y hoy, en este aniversario, tenemos la certeza de que ese momento se acerca: la nueva casa de don Eladio está por abrir sus puertas a la familia herediana”.

Agradece a la afición

Indica su respeto y admiración para la afición florense. “Gracias por estos trece años. Gracias por no soltar nunca a este club, por exigirnos, por acompañarnos y por recordarnos cada día lo que significa defender este escudo. Lo que hemos construido juntos ya es historia; y lo que viene, con fe y con ustedes a nuestro lado, tiene que ser todavía mejor”.