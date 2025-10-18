Jafet Soto no se guarda nada y escupe fuego

El técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto, fue claro sobre le mal momento del club que preside. “Cuando un equipo no tiene alma, se ve reflejado en la cancha. La esperanza nos ha marcado y nos ha hecho logrado muchas cosas. Hay que tomar decisiones”, dijo de manera contundente. Es intenso al determinar que “si tengo que jugar con chamacos, jugaré con chamacos. El que quiera llegar a entrenar que venga. No hay ningún jugador que tenga derecho a un nivel de exigencia, todos están en el mismo nivel. Vamos a ver quién está en un nivel un poco superior para ir con hambre y con orgullo”.

También se refirió a un jugador que se fue del conjunto rojiamarillo, no dijo nombres. Se presume que sería Fernán Faerron. “Hay jugadores que decidieron irse del equipo Bicampeón. Son situaciones que uno no espera de un jugador que está en un equipo Bicampeón. Él dice tener un rol diferente en el equipo y que ese rol se lo da él mismo. Ahí entra la soberbia, la falta de humildad y de compromiso”.