Después de haber dejado de ser a la vez presidente, gerente, entrenador y encargado de las obras del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, Jafet Soto había indicado que no volvería al banquillo florense. Pero volvió. Por qué lo hizo, qué fue lo que pesó para que tomara esa decisión.

El técnico florense lo explicó todo por medio de una carta que dirigió a los aficionados florenses.

Jafet Soto se queda todo el torneo.

En Grupo Extra reproducimos el texto completo:

“Querida familia herediana:

Hoy me dirijo a ustedes con el corazón lleno de emoción y compromiso. Mi vida entera ha estado marcada por estos colores y, aunque hace un tiempo decidí dejar atrás los banquillos para dedicarme a la presidencia de nuestro club, el destino me puso de nuevo frente a una decisión que no podía rechazar.

Cuando Fuerza Herediana me pidió regresar como entrenador, no hubo espacio para la duda. ¿Cómo decirle que no al equipo de mi vida? ¿Cómo darle la espalda al club que me formó, que me dio alegrías, que me hizo la persona que soy? Simplemente, al Herediano jamás le diré que no.

Jafet Soto bailó y tiró besos al cierre del partido en el Morera Soto.

No regreso para ser un salvador; regreso como lo que siempre he sido: un herediano más, uno que siente, que vibra y que se entrega por completo a estos colores. Mi amor por esta camiseta está por encima de cualquier cargo o título, y mi deber siempre será estar donde el club me necesite.

Venimos de celebrar juntos un bicampeonato histórico y ahora tenemos frente a nosotros un sueño más grande: alcanzar el tricampeonato. Ese objetivo no lo lograremos solos: lo alcanzaremos, como siempre lo hemos hecho, con ustedes a nuestro lado, alentando, creyendo y empujando al equipo con la fuerza de la afición más leal de Costa Rica.

Jafet había dado un paso al costado

Hoy les pido lo mismo que en los últimos dos torneos: que nos unamos, que seamos una sola voz, un solo corazón. Que el aliento de cada herediano sea la gasolina que nos lleve hasta la meta. Porque juntos hemos demostrado que, cuando la afición y el equipo caminan en la misma dirección, el Herediano es imparable.

Este club no solo es mi pasión: es mi vida. Y por eso estoy aquí, de nuevo, porque a mi Herediano nunca le diré que no.

Soto llega de nuevo a la barca rojiamarilla

Con gratitud eterna y amor rojiamarillo,

Jafet Soto Molina

Presidente y Entrenador

Club Sport Herediano”.