Jafet Soto molesto con árbitro: “No lo quiero ver”

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, salió molesto con el arbitraje que estuvo en el partido de los florenses ante el Municipal Pérez Zeledón, principalmente con Jesús Montero, quien estaba en el VAR.

Según considera, el gol que le anulan a Fernando Lesme en el primer tiempo era legal. Por eso, pidió explicaciones a los silbateros, pero luego de eso salió expulsado.

“Fue la primera vez que reclamé algo y me expulsó. Yo sé que a muchos están felices con esta posición del Herediano, pero el próximo partido vamos a ir con todo”, manifestó al finalizar el juego.

Además, considera que Montero ya los ha perjudicado en varias ocasiones, por lo que espera que no vuelva a estar en los partidos futuros del “Team”.

Herediano ganó como visitante 0-3 ante Pérez Zeledón.

Soto pedirá una reunión a la Comisión de Arbitraje para que le expliquen por qué anularon el gol del atacante paraguayo.

“Voy a tomar medidas con el presidente de la Comisión y quiero una reunión, que nos den una cita para que nos expliquen la jugada y ojalá vaya este niño (el árbitro) que a ese no lo quiero ver en ninguna programación con el Herediano porque parece que es personal”, indicó.

El jerarca de los heredianos aseguró que vivió el partido de manera muy intensa, pues estaban urgidos de puntuar para salir de las últimas posiciones.

Será el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol quien dictamine la cantidad de partidos de castigo para Soto.