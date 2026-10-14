Jafet Soto: “Me pone feliz que los contrarios celebren un empate”

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El técnico y presidente de Herediano, Jafet Soto, no escondió su satisfacción tras el empate 1-1 entre su equipo y Liga Deportiva Alajuelense, un resultado que, desde su perspectiva, se quedó corto para lo que mostró su equipo durante el partido.

El técnico florense aseguró que Herediano fue superior desde el arranque y destacó la capacidad de sus jugadores para competir pese al poco tiempo de preparación que tuvieron para este compromiso.

“Fuimos mejores, fuimos un equipo muy superior desde que empezó el partido. Respetamos al rival que tenemos enfrente. Creo que hicimos un partido correcto, a pesar de tener solo dos días, digamos, un día de trabajo normal”, manifestó Soto.

Sin embargo, el entrenador también aprovechó para enviar un mensaje con tono irónico a la afición rojinegra, luego de observar la celebración que generó el empate en el estadio Alejandro Morera Soto.

“Me pone muy feliz, honestamente, con mucha humildad, me pone muy feliz que celebren otra vez un empate, porque ya he venido aquí y ya gané la última vez y hoy empaté. Me pone muy feliz de que tengan ese picante. Me pone muy feliz de ver a los contrarios y a la gente celebrar un empate en su casa”, expresó.

El estratega florense se marchó así del Morera Soto conforme con la actuación de su equipo y dejando claro que, pese al empate, considera que Herediano tuvo argumentos suficientes para sentirse superior durante buena parte del compromiso.