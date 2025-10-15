El regreso del campeonato nacional trae de vuelta las declaraciones polémicas de Jafet Soto Molina, técnico y presidente del Club Sport Herediano, antes de enfrentar a Alajuelense por la fecha 12.

Soto fue consultado por las críticas externas y, según dijo, no le afectan pues considera que muchos rivales pasan pendientes de la institución rojiamarilla, la cual es la que más rating televisivo genera de acuerdo con Jafet.

“Mucha gente pasa pensando en lo que hacemos acá, puedo apostar que los ratings más grandes en este país en televisión los da el Club Sport Herediano, porque a las otras dos aficiones más grandes les importamos mucho y nos ven siempre. Entre ellos no se ven, pero a nosotros nos ven cuando jugamos”, lanzó en conferencia de prensa.

La escuadra florense recibirá a Liga Deportiva Alajuelense este jueves 16 de octubre, a las 8:00 p.m., en el Estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra