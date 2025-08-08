El director técnico interino del Club Sport Herediano, Jafet Soto, estuvo en conferencia de prensa este viernes de cara al partido del próximo domingo ante Liga Deportiva Alajuelense, donde le recordó a la escuadra manuda, su reducción de aforo por sanción.

“Lastima que el domingo tienen 50% del aforo, sino yo se los hubiera llenado completamente el estadio. Entonces lastima, porque nos gusta llegar ahí con el estadio lleno”, comentó Jafet.

Y es que la historia de Soto y Alajuelense tienen muchos capítulos, pero lo más recientes, han sido a favor de la escuadra que dirigirá el también presidente florense.

Además, Jafet señaló que el domingo estará llegando el nuevo técnico, el cual será nacional y todo apunta a que es Hernán Medford.