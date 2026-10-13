Jafet Soto explica la salida de Marcel Hernández del Herediano

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

El presidente y técnico del Herediano, Jafet Soto, salió al paso de las versiones sobre la salida de Marcel Hernández del equipo y aseguró que el delantero tenía razones personales y económicas para tomar la decisión.

Soto explicó que Hernández ya había tenido la posibilidad de marcharse meses atrás, pero en ese momento decidió permanecer en el cuadro rojiamarillo.

“Para que dejen de inventar, Marcel iba a salir el 4 de julio y se iba a ir al mismo equipo. Yo hablé con él y le dije: ‘¿Te vas a ir?’, y me dijo: ‘No, yo estoy bien aquí’”, relató.

Sin embargo, según el jerarca florense, aproximadamente un mes después la situación cambió y el atacante manifestó su intención de buscar una salida.

“Un mes después quiso irse. Ahora pueden decir: ‘Es que tengo contrato, no tengo contrato’. Él tenía sus razones convincentes para salir del equipo”, afirmó.

Jafet también aclaró que la relación contractual entre ambas partes estaba cerca de llegar a su final, pues a Hernández le restaban únicamente seis meses de vínculo con el Herediano.

Además, aseguró que existía un acuerdo de palabra para facilitar la salida del jugador en caso de que apareciera una oportunidad que representara un beneficio económico importante para él.

“Nos quedaban solo seis meses de contrato y habíamos quedado de palabra de que, si a él le salía eso, que era muy bueno económicamente para él, nosotros le íbamos a apoyar”, explicó.

Finalmente, el presidente del Herediano pidió poner fin a las especulaciones alrededor de la salida del atacante y sostuvo que el club simplemente respetó lo acordado con el futbolista.