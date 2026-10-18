Jafet Soto es noticia esta tarde en Pérez Zeledón

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El duelo entre el Municipal Pérez Zeledón y el Club Sport Herediano dio mucho de qué hablar al cierre del primer tiempo, con Jafet Soto como protagonista.

El técnico interino de los florenses fue expulsado tras reclamar por varios minutos la anulación de un gol anotado por Fernando Lesme, quien se apoyó en un rival para cabecear dentro del área.

Tras la acción, Soto reclamó airadamente y hasta se le vio a punto de entrar al terreno de juego, aspecto que provocó la expulsión del estratega.

El duelo entre ambos clubes definirá mucho, pues ambos son coleros del certamen.