El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, dedicó una carta de reconocimiento a la alcaldesa de Heredia, Ángela Aguilar Vargas, quien dejó el cargo para asumir como diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) en el próximo período legislativo.
“En nombre de Fuerza Herediana y del Club Sport Herediano, deseo expresarle nuestro más sincero agradecimiento por su labor al frente de la Municipalidad de Heredia y por el apoyo brindado a nuestra institución durante todos estos años”, señaló Soto en una carta publicada en el sitio web del club.
Lea además:
Soto aseguró que la gestión de Aguilar fue firme, exigente “y profundamente comprometida con el desarrollo de Heredia”.
“También nos exigió mejorar, elevar nuestros estándares y actuar con la seriedad que demanda una institución centenaria. Esa combinación de exigencia y respaldo es, precisamente, la que permite construir proyectos sólidos y dejar resultados que perduran”, refirió.
A la vez, le expresaron los mejores deseos en su nueva etapa como legisladora.
Aguilar Vargas es economista e ingeniera industrial. Laboró 17 años en el sector privado, destacándose en proyectos de alcance nacional, según su perfil como candidata en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).