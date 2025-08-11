De manera oficial, el Club Sport Herediano le da la bienvenida a su nuevo técnico Hernán Medford. En un comunicado de prensa detallan que “Medford regresa a su casa, el Herediano, donde ya obtuvo dos títulos nacionales como entrenador (Verano 2016 y Verano 2017) y uno como asistente técnico en el año 2018. Su vasta experiencia, profesionalismo y profundo conocimiento del fútbol nacional fueron factores determinantes para su regreso a El Team, así como el cariño y compromiso que siempre ha demostrado hacia nuestra institución. ¡Bienvenido a tu casa, Hernán!”.

Datos de Medford

Como jugador:

Equipos en Costa Rica: A.D. Sagrada Familia (1986–1987), Deportivo Saprissa (1987–1990; 1993–1994; 2001–2003).

Equipos en el extranjero: Dinamo Zagreb (Yugoslavia/Croacia, 1990), Rapid Viena (Austria, 1991), Rayo Vallecano (España, 1991–1992), Foggia Calcio (Italia, 1992–1993), C.F. Pachuca (México, 1994–1997), Club León (México, 1997–2000), Club Necaxa (México, 2000–2001).

Como director técnico:

En Costa Rica: Deportivo Saprissa (2003–2006), Liberia Mía (2010), C.S. Herediano (2016–2017; 2019), C.S. Cartaginés (2019–2021), Sporting F.C. (2024).

En el extranjero: Selección de Costa Rica (2006–2008), Selección Sub-23 de Costa Rica (2007), Club León (México, 2009), Xelajú M.C. (Guatemala, 2011–2013; 2015–2016), Real España (Honduras, 2013–2014; 2015; 2019), Selección de Honduras (2014), C.S.D. Municipal (Guatemala, 2018), Deportivo Marquense (Guatemala, desde 2025).

Palmarés como entrenador:

Costa Rica

Primera División con Saprissa (2004, 2006)

Primera División con Herediano (Verano 2016, Verano 2017)

Campeón como asistente técnico de Jafet Soto (2018)

Supercopa de Costa Rica (2022)

Guatemala

Liga Nacional de Clausura con Xelajú M.C. (2012)

Honduras

Liga Nacional de Apertura con Real España (2013–2014)

Títulos internacionales:

Copa Interclubes UNCAF con Saprissa (2003)

Copa de Campeones de la Concacaf con Saprissa (2005)

Copa de Naciones UNCAF con la Selección de Costa Rica (2007)

Tercer lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA con Saprissa (2005)

Distinciones individuales:

Puesto 18 en la lista de los 20 mejores entrenadores del mundo, IFFHS (2006)

Mejor entrenador del fútbol guatemalteco (2012)

Mejor director técnico del Torneo de Verano, Costa Rica (2017)

Integrado en el Once Ideal Histórico de Costa Rica, IFFHS (2021)