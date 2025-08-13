Una fuerte medida tomó el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol contra quien fuera técnico del Herediano hasta el domingo pasado, Jafet Soto. Deciden “sancionar al director técnico Jafet Soto Molina con tres partidos de suspensión y una multa de ¢200.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1, al ser la primera ocasión que realiza gestos de provocación a los aficionados, de conformidad con lo reportado por el Comisario del encuentro”.

Dejan claro que los informes de los oficiales gozan de presunción de veracidad y constituyen prueba suficiente para la imposición de sanciones, salvo prueba debidamente acreditada.

“En consecuencia, no corresponde a este órgano sustituir la valoración efectuada por el oficial en el ejercicio de sus funciones ni reexaminar los hechos reportados desde un punto de vista subjetivo”.

Además, se multó al Team con ¢1.100.000 por tarjetas a 5 o más miembros, por atrasar inicio del juego por segunda vez y por rehusarse a salir del terreno algunas personas.

Sobre Marcel Hernández explican que toman nota de lo reportado por el Comisario “no obstante, se constata que el árbitro del encuentro apreció la acción y procedió a sancionar al jugador Hernández Campanioni con una tarjeta amarilla”.

Por eso el Tribunal únicamente procede a registrar esa tarjeta.