Jafet Soto: “Compito contra el arbitraje”

El técnico del Herediano, Jafet Soto, admitió que su equipo no está funcionando de buena manera; no obstante, también lanzó un dardo al arbitraje, el cual considera que falla constantemente contra su oncena.

“Sé contra quién juego, sé contra quién compito y no solo es el equipo de enfrente, los once que estaban ahí, sé que compito contra el arbitraje, sé que compito con muchas situaciones externas que obviamente no quieren ver al Herediano. Las faltas que no nos pitan, pero no en este partido, sino también con Pablo Camacho no hemos ganado un solo partido contra Alajuela, siempre lo mandan contra La Liga, curiosamente, y no es una excusa”, declaró Soto.

Tras la derrota en territorio pampero, los florenses llegan a 13 puntos en 13 jornadas y más cerca del sótano que de zona de clasificación.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra