El Club Sport Herediano recibió en el estadio Carlos Alvarado Villalobos de Santa Bárbara al equipo de Guadalupe, en el regreso del presidente del Team, Jafet Soto, al banquillo. Recordemos que a Hernán Medford solamente le aguantaron 9 juegos y fue despedido por los malos resultados.

Pero a Jafet le fue mal pues cayó 0 a 2 ante el cuadro dirigido por el mexicano Fernando Palomeque.

El primer tanto lo marcó Kenneth Guzmán al 37′ y el segundo gol fue de Joao Maleck 76′.

A falta de que se complete la Fecha 11 Herediano se ubica en la posición 7 y Guadalupe en la 8.

El Team salió a la cancha con Dany Carvajal, Keymar McLean, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Haxzel Quirós, Aarón Murillo, Getsel Montes, Elías Aguilar, Kenneth Vargas, Ronaldo Araya y Marcel Hernández. D.T.: Jafet Soto.

Los guadalupanos pusieron en el verde a Rodiney Leal, Greivin Méndez, Kenneth Carvajal, Leonel Peralta, Lautaro Ayala, Rene Miranda, Kenneth Guzmán, John Jairo Ruiz, Elian Morales, Gian Marco Morera y Joao Maleck. D.T.: Fernando Palomeque