Jafet Soto defendió la decisión de que Guadalupe FC dispute el repechaje para mantenerse en la Primera División y aseguró que la medida fue la más justa desde el punto de vista deportivo.

El dirigente explicó que, tras los cambios en la conformación del campeonato, era necesario completar la cantidad de equipos participantes, por lo que el Comité Ejecutivo optó por un mecanismo que, a su criterio, respetó el mérito deportivo.

“El campeonato no se podía quedar con nueve, había una solicitud de Unafut para pasar a doce, ya eso estaba, entonces había que hacerlo; me parece que se hace como se tiene que hacer, de una forma competitiva y justa en lo deportivo”.

Soto señaló que el formato elegido no es una excepción, ya que en otras ligas del mundo también se utilizan repechajes para definir ascensos y permanencias.

“Es justa porque Guadalupe descendió, pero si lo vemos, en Portugal juega el 16.º lugar contra uno de los de segunda; en la tercera de España juegan igual, guardando distancia, se juegan tres repechajes, o en Alemania, entonces se le da la oportunidad a ambos equipos con licenciamiento correcto para jugar repechaje”.

Además, afirmó que el Comité Ejecutivo analizó diferentes escenarios antes de tomar la decisión y recordó que la falta de tiempo obligó a actuar con rapidez para garantizar el desarrollo del torneo.

“No lo vimos mal y el Comité Ejecutivo aprobó eso y así como he oído a periodistas, a la mayoría, con todo su derecho de decir sus ideas sobre un 4-3-3 o sino de un 4-4-2 y hablan de sistemas y otras cosas, también hay que ver los promedios y tipos de jugadores, pues también hay que ver otras ligas, pero si buscamos en las ligas importantes del mundo, hay repechajes, entonces se hace lo que podemos y a la carrera, pero era lo que teníamos en ese momento, ya que no había tiempo”.

Las declaraciones del jerarca llegan en medio de la polémica que ha generado el regreso de Guadalupe FC a la máxima categoría y el formato escogido para definir el décimo equipo de la Primera División.

El encuentro del repechaje será este sábado a las 7:00 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto, entre Guadalupe FC y Escorpines de Belén.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra