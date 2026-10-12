Jafet Soto a las puertas de récord poco visto a nivel mundial

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El posible interinato de Jafet Soto Molina en el Herediano tras la salida de Paulo Wanchope, pondría al presidente y estratega florense a las puertas de un récord pocas veces visto en el fútbol nacional.

De acuerdo con datos del estadígrafo Martín Soto, Jafet ha tomado el banquillo rojiamarillo en 16 oportunidades (entre interinatos y etapas permanentes) y, ante la posibilidad de asumir interinamente ante Liga Deportiva Alajuelense, llegaría a su etapa 17 en la banca herediana.

Según el estadígrafo, no existe un precedente en el país semejante a lo conseguido por Jafet Soto en las reiteradas ocasiones que ha dirigido al equipo que preside a nivel administrativo.

Grupo Extra investigó casos similares en otras latitudes y dio con el caso de varios estrategas que se asemejan al caso de Soto.

Primeramente, el técnico colombo-argentino Julio Comesaña, quien ha dirigido al Junior de Barranquilla en 9 ocasiones.

Comesaña al mando de Junior de Colombia (Foto: Junior)

En otros casos muy lejanos a Jafet, documentados por el periódico “The Guardian”, aparecen los siguientes nombres: