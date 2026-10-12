Jafet Soto a las puertas de récord poco visto a nivel mundial

Sumará nuevo interinato

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El posible interinato de Jafet Soto Molina en el Herediano tras la salida de Paulo Wanchope, pondría al presidente y estratega florense a las puertas de un récord pocas veces visto en el fútbol nacional.

De acuerdo con datos del estadígrafo Martín Soto, Jafet ha tomado el banquillo rojiamarillo en 16 oportunidades (entre interinatos y etapas permanentes) y, ante la posibilidad de asumir interinamente ante Liga Deportiva Alajuelense, llegaría a su etapa 17 en la banca herediana.

Según el estadígrafo, no existe un precedente en el país semejante a lo conseguido por Jafet Soto en las reiteradas ocasiones que ha dirigido al equipo que preside a nivel administrativo.

Grupo Extra investigó casos similares en otras latitudes y dio con el caso de varios estrategas que se asemejan al caso de Soto.

Primeramente, el técnico colombo-argentino Julio Comesaña, quien ha dirigido al Junior de Barranquilla en 9 ocasiones.

Comesaña al mando de Junior de Colombia (Foto: Junior)

En otros casos muy lejanos a Jafet, documentados por el periódico “The Guardian”, aparecen los siguientes nombres:

  • Emerich Jenei (Steaua de Bucarest): Ostenta una marca impresionante tras dejar la dirección del club en 6 ocasiones, aunque su primer ciclo fue como entrenador asistente.
  • Martin Allen (Barnet): Conocido como “Mad Dog”, posee el récord en el fútbol profesional inglés al haber sido nombrado técnico del Barnet por quinta vez en marzo de 2018.
  • Franciszek Smuda (Widzew Łódź): Ha estado al frente del equipo polaco en 5 periodos distintos.
  • John Sheridan (Oldham Athletic): Sumó 5 etapas en el club, aunque dos de ellas fueron desempeñadas de forma interina.
  • Jupp Heynckes (Bayern Múnich): Dirigió al gigante alemán en 4 etapas diferentes.
  • Fatih Terim (Galatasaray): Ha vuelto en 4 ocasiones al banquillo del club turco.
  • Francesco Guidolin (Palermo): Estuvo al mando del Palermo en 4 etapas.