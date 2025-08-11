Un solo gol fue suficiente para que el Club Sport Herediano derrotara por la mínima a Liga Deportiva Alajuelense. Por la fecha 3 del Apertura 2025 se citaron en el Morera Soto.

Los florenses llegaron con su presidente Jafet Soto en el banquillo, quien una vez más salió feliz de la casa rojinegra. El primer tiempo fue para los visitantes y en la segunda parte dominaron los de casa. El tanto del Team lo marca Marcel Hernández al 41’.

Los manudos se cansaron de llegar con jugada y desde el balón quieto, pero el portero Anthony Walker y sus defensas centrales fueron verdaderos gladiadores.