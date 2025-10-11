Jafet Jerez, cantautora salvadoreña que se dio a conocer en Costa Rica como finalista del programa “Nace una Estrella”, realizará su primer concierto en suelo costarricense.

La cantante presentará el espectáculo titulado “Melodías del Viaje (Canciones de mi historia en Costa Rica)”, este domingo 12 de octubre a las 6:30 p.m. en Jazz Café Escazú.

El concierto nace del deseo de conmemorar dos momentos clave en su vida: los diez años desde que emigró de El Salvador y los diez años desde que Costa Rica la recibió como su nuevo hogar.

A través de su música, Jafet compartirá con el público su historia de migración, adaptación y amor por ambas tierras.

“Mi corazón está dividido en dos, tanto en la tierra que me vio nacer como la que me adoptó. Para mí es muy significativo este show, no dejo de extrañar mi tierra natal”, externó la artista.

Durante la presentación, interpretará canciones que han marcado su trayectoria, incluyendo “Rolling in the Deep”, con la que captó la atención del público tico en televisión, así como temas tradicionales como “Soy Tico”.

“Al momento que me suba al escenario sé que los sentimientos de melancolía, nostalgia y el amor por mis patrias van a florecer. Lo que ambos países me ofrecen es tan lindo que lo atesoro en mi corazón”, compartió.

Las reservas para el concierto ya están disponibles en jazzcafecostarica.com.