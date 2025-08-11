Alajuela.- La jornada 3 del campeonato nacional tuvo como ingrediente especial el regreso de Jafet Soto al Estadio Alejandro Morera Soto, esta vez al mando del Club Sport Herediano. El técnico florense consiguió un triunfo valioso al imponerse 0-1 a Liga Deportiva Alajuelense en un partido que se definió por detalles. Durante la primera media hora, el encuentro careció de emociones, con apenas un disparo a portería por bando. Sin embargo, al minuto 39, un remate herediano desde fuera del área fue interceptado con la mano por Alberto Toril. El árbitro Benjamín Pineda señaló la pena máxima y Marcel Hernández, con frialdad, venció a Washington Ortega para silenciar el estadio antes del descanso.

En la etapa complementaria, Óscar Ramírez movió sus fichas con el ingreso de Ronald Matarrita por Jhon Paul Ruiz y Creichel Pérez por el colombiano Jeison Lucumí. La Liga mostró una mejor versión en los primeros minutos, pero el propio Toril desperdició una opción clara que Anthony Walker contuvo con seguridad.

La jugada más peligrosa de los locales llegó al 64, cuando un pase filtrado de Toril para Pérez terminó en un centro preciso que Kenyel Michel cabeceó con potencia. No obstante, Walker respondió con una atajada espectacular para mantener la ventaja. El portero florense se convirtió en la figura de la noche, frustrando cada intento rojinegro.

En busca del empate, Ramírez apostó al ataque y al minuto 69 sustituyó al lateral Fernando Pilar por el extremo Anthony Hernández. Pese al esfuerzo, la defensa ordenada y la solidez de Walker aseguraron que el regreso de Jafet Soto al Morera fuera con tres puntos y una sonrisa florense. Al salir de la cancha Soto baila y tira besos a la grada… el daño ya estaba hecho.

Las frases de “Machillo”

“Que me perdone el colega, pero estuvimos encima de ellos. Esto no es como está ahora sino como va a terminar. Heredia tiene un equipo de experiencia”.

“La forma de jugar ha sido igual Plaza Amador y Guadalupe. Igual buscamos por todo lado. Somos motivación para algunos equipos y debemos exigirnos”.

“Les dije que duele, pero es un aprendizaje. Hemos perdido dos juegos ante Herediano de balón parado y una mano sin gracia y sin intensión. Estamos más cerca y tenemos argumentos”.

Las frases de Jafet

“Ellos ya me conocen, hay mucho trabajo acumulado y aprovecho ciertas herramientas. Un triunfo no es ponerse una medalla, un triunfo es levantarse como nos levantamos hoy. Felicito a mis jugadores”.

“Es que tenemos sangre, somos bicampeones y por algo ganamos dos torneos seguidos. Todos dependemos de todos. La esencia es la lucha, la fuerza y la mística”.

Traemos un entrenador ganador. Tiene mucho material y una forma de competir y eso no lo podemos perder. Que mantengan esa intensidad”.