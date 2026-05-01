Jacó se convierte en epicentro mundial del BMX gracias a Kenneth Tencio



Juan Diego Córdoba Leandro

El ciclista costarricense Kenneth Tencio reunió esta semana a figuras internacionales del BMX en su parque en Jacó, en un campamento que combinó entrenamiento de alto nivel, intercambio de experiencias y fortalecimiento de la comunidad rider.

Durante varios días, los participantes afrontaron exigentes sesiones de práctica, complementadas con conversatorios y espacios de convivencia que impulsaron el aprendizaje y la evolución técnica. La infraestructura impulsada por Tencio fue uno de los grandes atractivos: un escenario de primer nivel que ha elevado el estándar del BMX en el país y atrae talento internacional.

El evento también incluyó un Jam Session abierto al público, donde aficionados locales compartieron pista con atletas de élite, fomentando el desarrollo de nuevas generaciones.

Entre los invitados destacaron Nikita Ducarroz, Sebastian Keep, Senad Grosic, Saray Villegas, Liz Villegas, Gabriel Chaves y Kieran Reilly.