Un violento incidente armado ocurrido este viernes en unos reconocidos apartamentos, en Jacó de Puntarenas, dejó como saldo dos personas heridas y en apariencia un fallecido, además de una escena de tensión en la zona cercana al Centro Cívico, según confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con la información preliminar, la situación inició con un altercado dentro del complejo de apartamentos que terminó en un intercambio de disparos. Dos personas resultaron heridas por proyectil de arma de fuego y fueron trasladadas a un centro médico.

En medio de la confusión, testigos indicaron que el presunto sospechoso fue reducido por varias personas y vapuleado. Su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

Lo más llamativo, según vecinos, fue la presencia de un civil que portaba un arma de fuego de manera visible frente a oficiales de la policía municipal. El sujeto incluso habría intimidado a quienes grababan la escena con sus teléfonos, ordenándoles dejar de filmar.

El caso quedó en manos de la Sección de Homicidios del OIJ, que se encuentra recopilando evidencia y tomando declaraciones de testigos para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.