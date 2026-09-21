Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El cantante colombiano J Balvin, uno de los máximos exponentes del reguetón y la música urbana latina, volvió a llamar la atención en redes sociales tras dedicarle un emotivo mensaje a su expareja, la modelo argentina Valentina Ferrer.

La publicación del artista, cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvín, se dio pocos días después de que la pareja hiciera pública su separación, luego de casi una década de relación y un hijo en común.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de éxitos como Mi Gente y Ginza compartió varias fotografías de Valentina Ferrer para celebrar su cumpleaños número 33.

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”, aseguró.

“Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das”, afirmó.

¿Qué pasó entre J Balvin y Valentina Ferrer?

Foto: Redes sociales

La publicación del cantante se produjo después de que Valentina Ferrer anunciara públicamente el fin de su relación con el artista colombiano el pasado 16 de septiembre.

La modelo comunicó la decisión mediante sus redes sociales, donde explicó que ambos habían decidido tomar caminos separados y que continuarían priorizando el bienestar de su hijo Río.