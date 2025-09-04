La exmiss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas, vivió un inesperado tropiezo durante los ensayos del reality “Mira Quién Baila” (MQB).

Todo ocurrió durante su segundo día de práctica junto al bailarín mexicano Kevin Vera, mientras se preparaban para el gran estreno de la segunda temporada del programa, que saldrá al aire el domingo 14 de setiembre.

La producción compartió en Instagram el video exacto del momento en que Ivonne sufrió el percance, y más tarde se confirmó que, tras una evaluación médica, el diagnóstico fue un esguince de primer grado.

“Mientras estaba haciendo un pasito como de bachata puse mal un peso de lado derecho donde ya me había torcido el tobillo cuando fui a Miss Universo y cuando fui a una actividad de baile, ya me había hecho un esguince grado 3, y se me volvió a torcer el tobillo”, dijo Ivonne en un vídeo que compartieron en las redes del programa.

La modelo fue valorada por un ortopedista y solo necesitó un vendaje en el pie. Esto le permitió regresar sin problema a los ensayos este miércoles.

Ivonne y su pareja de baile incluso celebraron que ya tienen lista la coreografía con la que abrirán la temporada.