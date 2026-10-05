Itzel construye su camino como la futura “pop star” tica 

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

A sus 18 años, Itzel Lozano Soto ya tiene claro el tipo de artista que quiere ser. La cantante y bailarina costarricense apuesta por una propuesta en la que no solamente importa su voz, sino también el movimiento y la energía que pueda llevar a un escenario.

“Me gusta la idea de ser una ‘pop star’ o atraer esa imagen de pop que tienen todas las artistas en la industria aquí”, explicó.

La joven lleva alrededor de dos años dedicada al canto, pero su historia con el baile comenzó mucho antes. Hace casi ocho años empezó a bailar y, según contó, siempre ha tenido una conexión especial con la música.

“Creo que siempre he tenido ese amor por la música, literal desde que estoy en la panza de mi mamá”, aseguró.

El paso hacia el canto llegó gracias a un profesor de baile, quien la motivó a explorar otras habilidades y a descubrir que podía combinar ambas disciplinas.

Para la tica, esa combinación es precisamente una de las características que quiere convertir en parte de su identidad artística.

Entrenamiento para cantar y bailar

La propuesta no es sencilla. Cantar mientras se ejecuta una coreografía exige preparación física, algo que la artista asegura que trabaja diariamente.

“Me gusta mucho entrenar todos los días. Entonces es algo que practico siempre”, contó.

Itzel reconoce que uno de sus objetivos es llevar a Costa Rica una imagen de artista pop en la que el baile tenga un papel importante.

Apuesta por el dancehall

Esa mezcla entre música y movimiento también está presente en su nuevo sencillo, “Whine It”, con el que Itzel incursionó por primera vez en el dancehall. “Es mi género favorito para bailar”, dijo.

“Quise intentar hacer un dancehall, está un poquito más fresco, no es un dancehall tan pesado, pero sigue

siendo super bailable y disfrutable”, detalló.

El tema también tiene una historia personal detrás.

La interprete se inspiró en una de sus mejores amigas, quien disfruta especialmente salir de fiesta y compartir con sus amistades.

“A ella le encanta salir de fiesta y siempre anda mucho en su propia vibra, le gusta disfrutar mucho con sus amigas, entonces básicamente eso es de lo que habla la canción”, contó.

Hasta el nombre del sencillo está relacionado con el baile. “Whine It” hace referencia a un paso de dancehall femenino y la canción incorpora diferentes movimientos propios del género.

Canciones en camino

Este nuevo tema no representa un proyecto aislado. Itzel ya trabaja en cuatro canciones más junto a diferentes productores.

“Ahorita sigo trabajando otros proyectos. Vienen otros estilos de música, viene un trap y los otros tres también son un dancehall”, adelantó.

Por ahora, su nuevo sencillo ya está disponible en plataformas digitales y la artista también comparte contenido y la coreografía original de la canción en sus redes sociales para todo aquel que la quiera seguir.