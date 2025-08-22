Luego de semanas llenas de rumores, especulaciones y comentarios en redes, finalmente se confirmó lo que muchos ya intuían: Ítalo Marenco es oficialmente parte del canal de La Sabana.

El anuncio se dio este viernes 22 de agosto durante la transmisión del programa “De boca en boca”, donde se hizo pública la incorporación del carismático comunicador, quien ahora formará parte del elenco de la nueva temporada de “Mira Quién Baila”, la cual arrancará el próximo 14 de setiembre.

“Para mí es un sueño hecho realidad poder estar en un formato como este que me encanta, de hecho mi papá que me cuida en el cielo me había dicho que yo iba a estar en este programa en un futuro”, externó entre lágrimas en entrevista en De Boca en Boca.

Marenco, quien hasta hace poco era una de las figuras más queridas del canal ubicado en La Uruca, será uno de los valientes que se atreverá a mostrar sus pasos en la pista.

“Doy muchas gracias a Dios, esta oportunidad es enorme, estoy agradecido con la televisora de Costa Rica por tomarme en cuenta, sé que aquí venimos a sacar muchas sonrisas”, compartió.

Entre sus compañeros de competencia están: Thais Alfaro, reconocida periodista; Ivonne Cerdas, Miss Costa Rica 2020; el comediante Daniel Montoya; la experta en maquillaje y empresaria Mariana Uriarte; el exseleccionado nacional Randall “Chiqui” Brenes; la comunicadora Ericka Morera; el DJ internacional Neto Rangel; la fisioterapeuta Katherine Campbell, y el cantante Jeff-On, quien brilló en “Nace una estrella”.

La llegada de Ítalo fue celebrada por el equipo del canal y por varias figuras del medio, como Bismarck Méndez, María Fernanda León, Mauricio Hoffmann y Montserrat del Castillo, quienes no tardaron en darle una cálida bienvenida al nuevo talento de la casa.