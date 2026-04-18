El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de la Zona Sur, con sede en Corredores, ordenó la entrega del costarricense José Johnny Angulo Fernández, conocido como “John Cadenas”, solicitado por la República Italiana mediante un proceso de extradición.

En la resolución judicial se concedió un plazo de 40 días al gobierno de Italia para concretar el traslado del requerido, contados a partir de la notificación de la resolución.

El fallo establece que, si dentro de ese plazo el país requirente no ejecuta la entrega o no solicita una prórroga conforme al tratado entre ambas naciones, el extraditable deberá quedar en libertad.

Además, el Tribunal dejó constancia de que el gobierno italiano garantizó formalmente que, en caso de una eventual sentencia condenatoria contra Angulo Fernández, no se le impondrá la pena de cadena perpetua. Asimismo, Italia se comprometió a que cualquier pena que se le imponga no supere los 50 años de prisión, que es el máximo permitido por la legislación costarricense. La resolución también establece que se deberá reconocer el tiempo que el imputado haya permanecido en prisión preventiva en Costa Rica, así como el periodo de traslado bajo custodia.

El proceso se tramita dentro del expediente 25-000077-0016-PE y responde a una solicitud formal presentada por las autoridades italianas. El juez Jesús de Montserrat Solís Hernández fue quien firmó la resolución que autoriza la extradición.