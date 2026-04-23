¿Italia podría jugar el Mundial de fútbol 2026?

Pese a quedar eliminada de la gran cita balompédica, la selección de Italia podría jugar el Mundial 2026, a realizarse desde el 11 de junio de este año en México, Canadá y Estados Unidos.

La información la recogen varios medios internacionales, como El País, que dan como referencia el diario británico Financial Times.

“Un enviado de Trump presenta una solicitud como fórmula para restaurar las relaciones entre Roma y Washington. La Administración estadounidense que preside Donald Trump no se resiste a dejar su impronta. Cuando quedan 50 días para el inicio de la Copa Mundial de fútbol que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, Canadá y México, el alto representante estadounidense en la competición ha presentado una solicitud oficial a la FIFA para sustituir a Irán por Italia”, detallan.

Agregan que la petición puede resultar inoportuna cuando se apuran los plazos para una negociación entre Estados Unidos e Irán para tratar de alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra. “Pero la Casa Blanca parece anteponer un tipo de diplomacia sobre otra o busca una nueva carta negociadora en las conversaciones que se prevén celebrar en Islamabad (Pakistán). El enviado especial de Estados Unidos, Paolo Zampolli, ha remitido una solicitud formal a Gianni Infantino, presidente del organismo gestor del fútbol mundial, la FIFA; y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como coanfitrión del torneo, en el que propone reenganchar a Italia en la competición en sustitución de Irán, porque argumenta que una selección con cuatro títulos mundiales en la historia, como la italiana, no puede permanecer fuera del mayor espectáculo deportivo del planeta”.