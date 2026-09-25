Italia pierde en Roma y se va silbada por su propia afición

La “Azzurra” cayó ante Bélgica 0-2

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La Selección Nacional de Italia no levanta nivel tras perderse las últimas 3 Copas del Mundo y sumó una dura derrota ante sus propios aficionados frente a Bélgica (0-2).

La escuadra belga se hizo con los tres puntos por Liga de Naciones de la UEFA con goles de Mika Godts, volante del Paris Saint-Germain, y de Dodi Lukebakio, ariete del Benfica.

Italia, bajo el mando de Roberto Mancini, alineó a un equipo liderado por figuras como Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali y Nicoló Barella; no obstante, lejos de ellos no posee jugadores más consolidados.

Con este resultado se complican en el Grupo 1 de la Liga A, el cual comparte con equipos fuertes como Francia, Turquía y Bélgica.