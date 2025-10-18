La Selección Nacional Sub-17 Femenina de nuestro país debutó con el pie izquierdo en la Copa del Mundo de Marruecos 2025, al caer 3-0 ante Italia.



La Tricolor comenzó el compromiso con intensidad y mostrando una versión competitiva, hasta que el conjunto italiano logró romper el cero en el marcador.



Los goles para la Azzurrine llegaron por intermedio de Giulia Galli, quien anotó a los minutos 42 y 72, mientras que Viola Volpini fue la encargada de marcar el 3-0 al 61’.



El próximo compromiso de la Sele será el martes ante la Selección de Brasil, en un partido programado para iniciar a las 10:00 a.m.