El Cairo. (AFP)-Delegaciones de Hamás e Israel seguirán sus conversaciones indirectas en Egipto para poner fin a la guerra de dos años en Gaza, bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump, quien considera que el movimiento islamista palestino está listo para aceptar sus propuestas para un acuerdo.

La primera ronda de conversaciones sobre Gaza entre Hamás y los mediadores terminó en Egipto en medio de una “atmósfera positiva”. Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal egipcia, informó que las conversaciones continuarán hoy entre Hamás y los mediadores en la ciudad turística de Sharm el Sheij. La cadena informó previamente que las delegaciones están hablando “para preparar las condiciones previas para la liberación de detenidos y prisioneros”.

Las conversaciones indirectas buscan cerrar los detalles sobre el plan a dos años del inicio del conflicto, que estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Los principales cabos sueltos que plantea la propuesta de Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino.

El presidente estadounidense dijo que está “casi seguro” de que se alcanzará un acuerdo. Durante el ataque del 7 de octubre, combatientes de Hamás secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 permanecen cautivas en Gaza y el ejército israelí declaró que 25 están muertas.

Según el plan de Trump, a cambio de los rehenes, Israel deberá liberar a 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y a más de 1.700 personas capturadas durante la guerra en la Franja de Gaza. Hamás insiste en participar en la futura gestión del territorio, aunque el plan de Trump estipula que el grupo y otras facciones “no tendrán ningún papel en la gobernanza de Gaza”.

Según su propuesta, la administración del territorio palestino recaería en un organismo dirigido por tecnócratas y supervisado por una autoridad de transición encabezada por el propio Trump.