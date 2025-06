Jerusalén (AFP). El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este martes una “victoria histórica” sobre Irán, tras la entrada en vigor de un alto al fuego mediado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, que puso fin a casi dos semanas de intensos enfrentamientos.

Desde las 7:45 a.m. del martes no han sonado alarmas en Israel, mientras que Irán reportó su último ataque israelí a las 05:30 a.m. Netanyahu afirmó que su país “aniquiló el proyecto nuclear iraní” y advirtió que actuarán con igual intensidad si Teherán intenta reconstruirlo.

“Irán nunca tendrá el arma atómica”, insistió.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, también reclamó una “victoria”, asegurando que Israel se vio forzado a detener unilateralmente el conflicto. Además, expresó su disposición a resolver las tensiones en la mesa de negociaciones con Washington.

Aunque las calles de Teherán empiezan a recuperar su ritmo, persiste el escepticismo. “Nos gustaría que se respetara, pero ellos no cumplen”, dijo Ahmad Barqi, un comerciante iraní.

A pesar del alto al fuego, Israel interceptó dos misiles disparados este martes desde Irán, que niega haber violado la tregua. El jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, afirmó que apenas inicia un “nuevo capítulo” de la campaña contra Irán.

En paralelo, el grupo Brics (que además de Irán incluye a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos) instó a romper el ciclo de violencia.

Los inicios del conflicto

La escalada comenzó el 13 de junio, cuando Israel bombardeó cientos de instalaciones militares y nucleares iraníes. En respuesta, Irán lanzó una andanada de misiles y drones que dejó 28 muertos en Israel.