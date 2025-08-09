Jerusalén. (AFP) – El ejército israelí se prepara, en medio de las críticas internacionales, para tomar el control de Ciudad de Gaza, la más importante del territorio palestino, con el objetivo de “vencer” a Hamás y asegurar la liberación de los rehenes.

Tras más de 22 meses de guerra, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está bajo una enorme presión para que ponga fin a su ofensiva en ese territorio palestino, donde más de dos millones de personas están al borde de una “hambruna”, según la ONU.

De acuerdo con el plan aprobado por el gabinete de seguridad, el ejército israelí “se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza”, en el norte, y también va a distribuir “ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”.

Además del desarme de Hamás y la devolución “los rehenes, vivos y muertos”, el plan busca desmilitarizar Gaza y ponerla bajo control israelí antes de entregarla a “una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina”, precisó.

“No vamos a ocupar Gaza, vamos a liberar Gaza de Hamás”, que dirige el territorio desde 2007, afirmó el líder israelí en la red social X.

Desde Alemania, uno de los aliados más fieles de Israel, hasta la Unión Europea, pasando por España, Reino Unido y China, el anuncio de este plan suscitó una condena internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión de urgencia para el domingo.

Berlín anunció la suspensión de las exportaciones de equipamiento militar que pueda usarse en la Franja. Netanyahu llamó al jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, para expresarle su “decepción” ante estas medidas que, según él, “recompensan” a Hamás.

El ejército israelí ocupa u opera sobre el terreno en un 75% de Gaza, principalmente desde sus posiciones permanentes a lo largo de la frontera.

Israel ya ocupó ese territorio palestino en 1967 y estableció allí 21 colonias, que fueron desmanteladas durante su retirada unilateral en 2005.