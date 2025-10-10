Jerusalén. (AFP)-El gobierno israelí aprobó la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, con vistas a poner fin a dos años de una guerra con el movimiento islamista Hamás que ha devastado el territorio palestino.

Este acuerdo, alcanzado en Egipto, fue labrado a partir de un plan de 20 puntos planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y prevé un canje de los cautivos en poder de Hamás a cambio de cerca de 2.000 palestinos en cárceles de Israel.

El ejército israelí anunció que prepara el repliegue de sus tropas en el territorio palestino, del que controla aproximadamente el 75%.

“El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los muertos”, aseguró la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Durante un ataque sin precedentes el 7 de octubre de 2023, hecho que desencadenó la guerra, Hamás secuestró a 251 personas en Israel y las trasladó a Gaza. Al menos 47 siguen retenidas allí, incluidas 25 que han fallecido, según el ejército.

La liberación de esos cautivos “debería poner fin a la guerra”, aseguró el canciller israelí, Gideon Saar.

“Lo que ocurrió hoy es un momento histórico”, consideró, por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, en una inusual entrevista concedida a una cadena de Israel, en la que expresó su deseo de “paz, seguridad y estabilidad” entre palestinos e israelíes.

Según la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, todas las partes ya firmaron en

En la plaza de los rehenes de Tel Aviv, la gente también se abrazaba y se felicitaba con la esperanza de un retorno de los cerca de 20 secuestrados que siguen con vida.

Netanyahu celebró “un gran día para Israel” y declaró que Trump debería recibir el Premio Nobel de la Paz.