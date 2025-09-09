El ejército israelí atacó este martes a líderes de Hamás que se encontraban en Doha, la capital de Qatar.
“El ejército israelí y la agencia de seguridad israelí llevaron a cabo un bombardeo preciso contra dirigentes superiores de la organización terrorista Hamás”, confirmaron las fuerzas armadas.
Medios qataríes transmitieron imágenes de humo elevándose sobre la capital de dicho país.
Ante esto, Qatar condenó el ataque, describiéndolo como “cobarde”.
“El Estado de Catar condena firmemente el cobarde ataque israelí que apuntó contra edificios residenciales donde se alojan varios miembros de la oficina política de Hamás en la capital catarí, Doha”, afirmó el portavoz de la cancillería de Catar, Majed al Ansari, en X.
