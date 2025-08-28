Gaza. (AFP) – El ejército de Israel intensificó sus operaciones en torno a Ciudad de Gaza, el mismo día en que el presidente estadounidense Donald Trump discutió en la Casa Blanca los planes de posguerra para el devastado territorio palestino.

Tras casi 23 meses de guerra desatada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, el magnate republicano participó en una “reunión política” sobre el conflicto, según un funcionario estadounidense.

El encuentro había sido anunciado por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, como una “gran reunión” sobre “el día después” en Gaza, donde el mandatario estadounidense había propuesto hace unos meses evacuar a la población para llevar a cabo proyectos inmobiliarios.

El gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfrenta una creciente presión, tanto interna como externa, para poner fin a su campaña militar en la Franja, donde la ONU ha declarado una hambruna.

Los mediadores esperan su respuesta a una proposición de tregua que han hecho circular y que ya fue aceptada por Hamás.

El ejército israelí, que se prepara para tomar Ciudad de Gaza, afirmó que sus tropas estaban operando en las afueras de esa urbe, la más grande del territorio, “para desmantelar las infraestructuras terroristas”.

Las fuerzas militares consideraron que la evacuación de la zona es “inevitable”.

Además del plan de tomar Ciudad de Gaza, Netanyahu impulsa conversaciones para asegurar la liberación de todos los rehenes aún en poder de Hamás.

El ataque de Hamás que desencadenó la guerra causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras israelíes.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado al menos a 62.895 palestinos, en su mayor parte civiles, según cifras de la autoridad sanitaria de Gaza, gobernada por Hamás, que la ONU considera fiables.