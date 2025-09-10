Doha. (AFP)- Israel lanzó este martes un ataque aéreo contra líderes de Hamás en Doha, la capital de Catar, pero el movimiento islamista palestino indicó que su “liderazgo sobrevivió” a los bombardeos, criticados por Estados Unidos.

La decisión de atacar a Hamás en Catar “fue tomada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no fue una decisión tomada por mí”, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red Truth Social.

Catar, que albergó distintas rondas de conversaciones para una tregua en Gaza, es un aliado clave de Estados Unidos y funge de mediador en el sangriento conflicto que opone Israel y el movimiento palestino.

El primer ministro catarí, el jeque Mohamed bin Abdulrahman al Thani, declaró que el país del golfo Pérsico seguirá jugando un papel de mediador pese al ataque, junto a Estados Unidos y Egipto.

Catar, sin embargo, “se reserva el derecho a responder” a la agresión, añadió en una rueda de prensa. “Creemos que hoy hemos llegado a un punto de inflexión. Debe haber una respuesta de toda la región”, subrayó.

Israel justificó la operación como una respuesta al atentado en Jerusalén del lunes, reivindicado por Hamás, en el que murieron seis israelíes.

En Doha murieron también seis personas, según Hamás, incluido el hijo de su principal negociador, Jalil al-Hayya.