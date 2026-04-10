El gobierno de Israel reaccionó positivamente a la decisión de Costa Rica de declarar como organizaciones terroristas a 4 grupos vinculados con Medio Oriente.

El pronunciamiento llegó por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien elogió públicamente la medida adoptada por la Administración del presidente Rodrigo Chaves Robles.

“Aplaudo al presidente Rodrigo Chaves por designar a la Guardia Revolucionaria Islámica, Hezbolá, Hamás y los hutíes como organizaciones terroristas. Esta es una declaración clara contra el terrorismo, que amenaza a Oriente Medio y al mundo entero.”, señaló el mandatario israelí.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

I applaud President @RodrigoChavesR for designating the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), Hezbollah, Hamas and the Houthis as terrorist organizations. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 10, 2026

Netanyahu agregó que este tipo de acciones son clave para enfrentar lo que calificó como amenazas vinculadas al régimen iraní y sus aliados.

Medida busca reforzar la seguridad

La decisión fue anunciada el miércoles por el Poder Ejecutivo.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, explicó que la medida responde a trabajos de cooperación internacional y a recientes amenazas en el contexto global.

“Vamos a elevar las barreras de seguridad ante la posible infiltración de miembros”, aseguró el ministro.

Foto: Mauricio Aguilar.

Además, el gobierno anunció que se reforzarán los controles financieros, incluyendo vigilancia bancaria, para evitar que estas organizaciones accedan a recursos desde Costa Rica.

Contexto internacional

La decisión de Costa Rica se da en medio de un escenario internacional marcado por tensiones en Medio Oriente y un aumento en las alertas de seguridad a nivel global.