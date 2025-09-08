Jerusalén. (AFP)-El ejército israelí bombardeó el domingo la torre Al Roya, un edificio residencial en Ciudad de Gaza, en el marco de la ofensiva que, según el primer ministro Benjamin Netanyahu, se está ampliando contra el principal centro urbano de la Franja.

Aunque Israel no ha anunciado oficialmente el inicio de la operación terrestre para tomar la ciudad, los ataques aéreos y las incursiones se han intensificado en las últimas semanas. El ejército afirmó que Hamás utilizaba la torre como punto de observación, algo que el grupo palestino niega. La Defensa Civil local informó de un muerto tras la destrucción del inmueble, que había recibido dos órdenes de evacuación previas.

El ataque se produjo horas después de que Netanyahu informara a su gabinete que las operaciones en Ciudad de Gaza y alrededores estaban en expansión. En días recientes, otros dos edificios residenciales también fueron destruidos bajo el mismo argumento militar. “Fue como un terremoto”, relató un testigo a la AFP, describiendo que la torre quedó reducida a escombros.

El gobierno israelí sostiene que más de 100.000 habitantes ya han abandonado Ciudad de Gaza. Sin embargo, la ONU estima que cerca de un millón de personas siguen en la zona, lo que alimenta la preocupación por el agravamiento de la crisis humanitaria.

Además del ataque a la torre Al Roya, la Defensa Civil palestina reportó el domingo 40 muertos en distintas partes de la Franja a consecuencia de las operaciones israelíes.