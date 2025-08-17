(JerusaléN, AFP) El ejército israelí anunció el domingo que bombardeó “una infraestructura energética” en la región de Saná, capital de Yemen, utilizada por los rebeldes hutíes.

Las fuerzas israelíes efectuaron “este bombardeo a una distancia de unos 2.000 kilómetros de Israel, en pleno corazón de Yemen, contra una infraestructura energética utilizada por el régimen terrorista hutí”, indicó el ejército en un comunicado.

Foto: AFP.

En Yemen, una fuente de la Defensa Civil citada por la televisión Al Masirah, de los hutíes, reportó “una agresión contra la planta energética de Haziz”, en el sur de Saná.

Inicialmente no se reportaron bajas por el ataque.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza, los hutíes han lanzado misiles y drones contra Israel, lo que afirman hacer en solidaridad con los palestinos.

La mayoría de los ataques han sido interceptados, pero han conducido a bombardeos israelíes en represalia.

Los hutíes también han atacado embarcaciones que consideran cercanas a Israel en el mar Rojo y el golfo de Adén, cerca de Yemen.

Foto: AFP.

El grupo rebelde, apoyado por Irán, amplió su campaña de ataques a barcos de Estados Unidos y Reino Unido, luego de que esos dos países comenzaron a efectuar bombardeos para asegurar las rutas de navegación en enero de 2024.

En mayo, los insurgentes alcanzaron un alto el fuego con Washington que puso fin a semanas de bombardeos estadounidenses, pero prometieron continuar atacando barcos israelíes.