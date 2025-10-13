La selección de Cabo Verde hizo historia al asegurarse su primer pase a la fase final de una Copa del Mundo tras vencer 3-0 a Esuatini y coronarse ganadora de su grupo. Con esta victoria, dejó fuera de la clasificación directa a Camerún, que deberá disputar el repechaje.

Los goles de Dailon Rocha Livramento (48’), Willy Semedo (54’) y Stopira (91’) desataron la fiesta en el Estadio Nacional de Praia ante unos 15.000 espectadores, que presenciaron cómo su país se sumaba a la fiesta mundialista.

🇨🇻🇨🇻🇨🇻 EL MOMENTO DEL DÍA! EL ÁRBITRO SEÑALA LA MITAD DE LA CANCHA Y CABO VERDE SACA PASAJE PARA EL MUNDIAL POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA! pic.twitter.com/o3r4zQx1F8 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) October 13, 2025

La gesta adquiere mayor dimensión al considerar que Cabo Verde es la nación más pequeña territorialmente en haber conseguido un boleto mundialista: apenas 4.000 km² repartidos en diez islas. El país africano celebra no solo un triunfo deportivo, sino un momento simbólico de afirmación en el concierto del fútbol internacional.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra