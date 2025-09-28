La Pista La Torre, en San Mateo de Alajuela, será este domingo la sede de la Gran Final del Campeonato Nacional de Cuadracross y Crosscountry. En ella aparece una joven de 18 años que está a un paso de tocar la gloria. Se trata de Isabela Rodríguez González, quien va rumbo al título de novatos.

Llega con 134 puntos en la primera posición de la tabla general. “La acompañan en el podio provisional Leonardo García Fernández (#314) con 128 puntos en la segunda posición y Keyfred Miranda Gamboa (#169) con 100 puntos en la primera casilla”, indican los organizadores.

Nació en Santo Domingo de Heredia el 6 de junio de 2007 y agradece el respaldo de los equipos ICEE, Castrol y Carlstar, que han acompañado su crecimiento deportivo y profesional. Comparte pista con su papá, José Rodríguez, quien es su coach y compite en 4×2 Veteranos, donde es el mejor con 126 puntos.

Compite desde el 2017 en el Campeonato Nacional de Cuadracross, disciplina que se desarrolla en modalidad mixta. También es instructora en la Escuela de Pilotos de FECOM y en 2019 lo hizo en la Escuela de Verano del Instituto Costarricense del Deporte (ICODER). En 2022 fue parte de la campaña de seguridad vial “Tu seguridad es nuestra meta”, promovida por la Federación Costarricense de los Motores.

Habla la reina

“Ha sido una temporada de mucho trabajo y sacrificio, y llegar a la final con opciones de pelear el título es un sueño hecho realidad. Lo más especial es compartir este camino con mi papá, que además de ser mi coach también está liderando su categoría. Estoy muy motivada y lista para darlo todo en la pista La Torre, quiero dejar en alto el nombre de mi equipo y de las mujeres en este deporte.” dijo Isabela.

Su carrera internacional

Fuera de nuestro país, en 2019 fue invitada por Conimoto (Nicaragua) al Campeonato Centroamericano en la categoría Junior, donde sale Campeona Centroamericana. Regresó en 2022 y se coronó Bicampeona Centroamericana, por lo que la reconocen en la Gala de Premiación de FECOM Costa Rica. En 2023 gana el Torneo nacional de Crosscountry femenino, y en 2024 alcanzó el subcampeonato en la misma categoría. Este 2025 regresa al Cuadracross en la categoría Novatos, donde encabeza la tabla de puntuación y destaca como la única mujer en competencia.