Irrumpen en escuela y roban múltiples computadoras

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El personal docente y administrativo de la Escuela de Santa Fe de Aguas Zarcas, en San Carlos, se topó con una indignante sorpresa la mañana de este lunes al llegar a iniciar sus labores: delincuentes ingresaron al centro educativo y sustrajeron seis computadoras esenciales para el aprendizaje de los estudiantes.

Según los reportes preliminares, los sospechosos irrumpieron en dos aulas de preescolar y en el laboratorio de cómputo. Para lograr su cometido, forzaron la verja de uno de los recintos, violentaron la puerta de otro y, en una tercera aula, extrajeron los equipos a través de un ventanal.

En total, los ladrones se apoderaron de seis equipos: dos donados por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y cuatro pertenecientes a la Fundación Omar Dengo.

Un detalle que llama la atención de las autoridades es que, a pesar de que en los recintos había otros objetos de valor, los responsables se enfocaron exclusivamente en los dispositivos informáticos, por lo que se presume que iban por un objetivo muy específico y no se descarta que conocieran de antemano la distribución del centro educativo.

Además del perjuicio económico y pedagógico que representa la pérdida de los equipos, la institución deberá asumir los costos para reparar los daños materiales causados en puertas, verjas y ventanas.

La dirección del centro educativo ya interpuso la denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), cuyos agentes realizarán la inspección ocular en el sitio y el levantamiento de indicios para dar con los responsables del atraco.

Con información de corresponsal de la zona.