Irán vuelve a suspender tránsito de petroleros en Ormuz

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La tensión en la región aumentó este miércoles luego de que Irán suspendiera el tránsito de petroleros a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio mundial de petróleo, tras los recientes ataques de Israel contra el Líbano.

La medida fue reportada por la agencia semioficial iraní Fars, que indicó además que, desde la entrada en vigor de un alto el fuego, únicamente 2 embarcaciones han podido cruzar por este estratégico paso marítimo.

El anuncio se da en medio de versiones contradictorias sobre el alcance del cese al fuego. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, aseguró que el acuerdo incluía al Líbano; sin embargo, Israel rechazó esta afirmación y dejó claro que continuará sus operaciones militares contra el grupo Hezbollah.

Durante la jornada, Israel ejecutó una de las ofensivas más intensas contra territorio libanés en las últimas décadas, incluyendo bombardeos en Beirut. Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que atacaron más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hezbollah, organización respaldada por Irán.

Desde el gobierno israelí defendieron estas acciones y responsabilizaron a las autoridades libanesas por no haber desarmado al grupo. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel criticó que, tras miles de ataques contra su territorio, el Líbano no ha tomado medidas efectivas para frenar a Hezbollah.

Por su parte, el expresidente estadounidense Donald Trump calificó los enfrentamientos como una “escaramuza aparte”, asegurando que no forman parte del acuerdo de alto el fuego de 2 semanas en la región.

El estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial, se mantiene bajo estrecha vigilancia internacional ante el riesgo de un impacto en los mercados energéticos y una posible escalada mayor del conflicto.

Con información de CNN.