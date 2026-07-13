Irán vuelve a cerrar estrecho de Ormuz tras bombardeo

Teherán (AFP). Irán anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz y lanzó misiles y drones contra sus vecinos del Golfo, tras los bombardeos estadounidenses en respuesta a disparos iraníes contra un buque, una nueva escalada que pone en entredicho la tregua.

Las hostilidades ponen de relieve las dificultades para avanzar en las negociaciones para poner fin de forma definitiva al conflicto y resaltan además que el tema del estrecho de Ormuz emerge como uno de los puntos críticos para alcanzar un acuerdo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el alto al fuego “terminó” debido a los ataques iraníes contra buques en esta vía estratégica.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que lanzó cerca de 140 ataques contra Irán y más tarde, Trump afirmó por teléfono a la cadena CNN que su país golpeó “muy duro” a Irán. En respuesta a los ataques, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz e Irán lanzó una andanada de bombardeos contra países del Golfo aliados de Estados Unidos.

“El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región”, informaron los Guardianes.

Medios iraníes informaron de explosiones en el sur del país, en Bandar Abás, Sirik y la isla de Qeshm, así como en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak. También reportaron la muerte de un soldado iraní en la ciudad sureña de Jask.

Más tarde, una andanada de proyectiles volvió a golpear la isla de Qeshm, una posición estratégica en el estrecho de Ormuz. El control del estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto clave para Irán, y Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo iraní, afirmó que “este paso estratégico es más importante que decenas de bombas atómicas”, en referencia al programa nuclear.

Más tarde, el ejército estadounidense desmintió a los Guardianes de la Revolución y afirmó que el tráfico fluye por el estrecho de Ormuz y que “Irán no controla” este paso. El jefe de la diplomacia pakistaní y mediador en el conflicto, Ishaq Dar, instó a las partes a la “desescalada” y a la moderación y el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a que se “reanuden urgentemente las negociaciones” de paz.

Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra, desatada el 28 de febrero por un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.