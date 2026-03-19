Irán promete venganza contra Israel

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Teherán. (AFP)-Irán lanzó una serie de ataques contra instalaciones energéticas en los países de la región del Golfo tras sufrir un nuevo revés: la muerte de su ministro de Inteligencia, asesinado en un ataque reivindicado por Israel.

El líder supremo, Mojtaba Jamenei, advirtió que los responsables del ataque pagarán por la sangre derramada, tras una serie de asesinatos de altos mandos.

Israel mató el miércoles al ministro de Inteligencia Esmail Jatib, un día después de anunciar que abatió al poderoso e influyente jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Alí Larijani.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, informó que Jatib fue “eliminado” en un bombardeo nocturno y anunció que su gobierno dio carta blanca al ejército para abatir a cualquier dirigente de la república islámica en el punto de mira.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, amenazaron con intensificar sus ataques si el sector energético iraní volvía a ser blanco de ataques, tras un bombardeo contra una importante instalación de gas.

“Les advertimos una vez más de que han cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica, cuya respuesta ya se está llevando a cabo”, anunciaron en un comunicado difundido por los medios de comunicación iraníes.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió que los ataques contra infraestructuras energéticas pueden tener “consecuencias incontrolables”, después de que el inmenso yacimiento de gas SouthPars-North Dome fuera blanco de un ataque.

Irán lanzó una serie de ataques contra instalaciones energéticas en la región, especialmente contra la instalación de gas más grande del mundo, en Catar, donde hubo “daños considerables”.

El gobierno de Catar anunció posteriormente la expulsión de dos diplomáticos iraníes.

A esto se suma el problema del bloqueo del estrecho de Ormuz, principal vía del comercio marítimo de hidrocarburos.