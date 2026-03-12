Irán le dice no al Mundial 2026

A menos de 100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en medio del conflicto que atraviesa Medio Oriente, unas declaraciones provenientes de Irán generaron gran impacto en el ambiente futbolístico.

El ministro de Deportes de ese país, Ahmad Donyamali, indicó que el gobierno está analizando la posibilidad de que la selección nacional no participe en el torneo que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Donyamali afirmó que la situación bélica y las represalias internacionales han provocado miles de víctimas en los últimos meses y que, en ese contexto, “no hay posibilidad de participar en estas condiciones”.

“Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo. Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, dijo Doyanmalien a DPA.

Por el momento, la FIFA no ha emitido una confirmación oficial sobre una eventual ausencia del conjunto iraní en la competición. De acuerdo con el funcionario, la medida estaría relacionada con el aumento de la tensión en la región tras el ataque del 28 de febrero, en el que falleció el líder supremo de Irán, Alí Jamenei.

En caso de que se confirme la renuncia al campeonato, Irán podría enfrentar sanciones tanto económicas como disciplinarias. Las normas de la FIFA contemplan multas mínimas de 275.000 euros si la decisión se toma hasta 30 días antes del inicio del torneo, y de 550.000 euros si ocurre durante el último mes previo al debut.