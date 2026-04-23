Teherán (AFP)- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, descartó la reapertura del estrecho de Ormuz mientras dure el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y la Cancillería evitó pronunciarse sobre la prórroga del alto el fuego.

Pese a que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes una prórroga indefinida del alto el fuego para dar más tiempo a las negociaciones, la tensión se concentra en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio de hidrocarburos que impacta la economía global.

Los Guardianes de la Revolución iraní afirmaron que las fuerzas navales interceptaron dos buques mercantes que intentaban atravesar el estratégico paso, obstruido desde el estallido de la guerra el 28 de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por su parte, Trump afirmó que un segundo ciclo de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse en los próximos tres días, informó el diario The New York Post.

“¡Es posible!”, respondió Trump al diario por mensaje de texto cuando se le preguntó sobre las fuentes en Pakistán que afirmaban que se espera una segunda ronda de diálogo en Islamabad dentro de las próximas 36 a 72 horas.

Panamá reclama

El gobierno de Panamá confirmó este miércoles que uno de los dos buques incautados por las fuerzas navales de Irán en el estrecho de Ormuz es de bandera panameña y calificó el acto como un “grave atentado” contra la seguridad marítima.

La cancillería de Panamá dijo en un comunicado que la embarcación MSC-Francesca, una de las involucradas, tiene “bandera panameña” y es “de propietarios italianos”.